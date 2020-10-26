Esenler TEM bağlantı yolunda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücünün ise yanan araçtan son anda kurtulduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücünün ise yanan araçtan son anda kurtulduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, sürücünün ise yanan araçtan son anda kurtulduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.