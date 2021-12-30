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Esenler’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Esenler’de bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Esenler’de bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği belirsiz 2 kişi tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri yanında getirdiği bıçakla karşısındaki şahsı bıçakla yarayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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