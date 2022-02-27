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Esenler‘de dönerciler birbirine girdi: 1 yaralı

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Esenler’de 2 döner dükkanı sahibi arasında çıkan kavga büyüyerek caddeye taşındı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenler‘de dönerciler birbirine girdi: 1 yaralı
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Esenler’de 2 döner dükkanı sahibi arasında çıkan kavga büyüyerek caddeye taşındı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Esenler Çinçin Deresi Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 döner dükkanı sahibi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavgada bir kişi bıçaklandı. Olay cadde üzerinde korkuya neden olurken, kavgayı çevredeki kişiler güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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