Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan dairedeki 5 kişi son anda teras katına çıktı. Terastaki 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa alındı.
Esenler’de korkutan yangın... Alevler içinde kalan 5 kişi son anda kurtarıldı
Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan dairedeki 5 kişi son anda teras katına çıktı. Terastaki 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa alındı.