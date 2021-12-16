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Esenler’de korkutan yangın... Alevler içinde kalan 5 kişi son anda kurtarıldı

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Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan dairedeki 5 kişi son anda teras katına çıktı. Terastaki 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa alındı.

Esenler’de korkutan yangın... Alevler içinde kalan 5 kişi son anda kurtarıldı
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Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan dairedeki 5 kişi son anda teras katına çıktı. Terastaki 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişi ambulansa alındı.

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