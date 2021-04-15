Esenler’de korkutan yangın

Esenler’de 3 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan 4 kişi ve 6 aylık bir bebek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Menderes Mahallesi 345 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binadan yükselen alevler, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalanlar vatandaşlar, binanın arka tarafında bulunan balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında mahsur kalan 4 kişi ve 6 aylık bir bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı.

Mahallede korkuya neden olan yangın, cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı.