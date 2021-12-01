Esenler’de lodos etkisiyle düşen halıları çalan kişi kamerada

Esenler’de lodos etkisiyle bir siteden düşen halıları çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Olay, Esenler Kazımkarabekir Mahallesi, 1055 Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir sitede şiddetli rüzgarın etkisiyle iki halı sokağa düştü. Bu esnada sokaktan geçen bir kişi düşen halıları fark etti. Halıları çalan şahıs, sokağı kısa bir süre kontrol ettikten sonra gözden kayboldu.

Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde halıların balkondan uçarak yere düştüğü görülüyor. Yolda yürüyen şahsın yere düşen halıyı görüp aldığı ve çevreyi kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıyor.