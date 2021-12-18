Esenler’de mağaza önündeki giysilerin çalınma anı kamerada

Esenler’de 4 kız çocuğunun bir mağazanın önündeki kıyafetleri çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 4 kız kıyafet mağazasının önüne geldi. Bir süre kıyafetlere bakan kızlardan 3’ü daha sonrasında mağazanın önünden ayrıldı. Mağazanın önünde tek kalan bir kız, çevreyi kontrol ettikten sonra kıyafetleri alarak hızla uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden işyeri sahibi ise durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızların bir süre kıyafetlere baktığı, daha sonra birisinin aldığı kıyafetlerle koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Mağaza sahibi ise olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, mağaza kapısında olan ürünleri, 15-16 yaşlarında olan 4 tane kız çocuğunun aldığını söyledi.