banner3088

Esenler’de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü

ESENLER’DE MAHALLE SAKİNLERİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ORTALIK ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Esenler’de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenler’de mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgayı onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye giren polis ekipleri ayırdı.

Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Tuna Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı. Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı. Bazı evlerinden çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile...
DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197