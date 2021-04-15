Esenler’de öfkeli koca dehşeti

Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı iş yerine gelen zanlı dehşet saçtı. Kendisini engellemeye çalışan bir kadını silahla yaralayan öfkeli koca, eşini de rehin aldı. Zanlı polisin çabası sonucu gözaltına alınırken, dehşet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu ikna edilen İ.H.G., gözaltına alındı.Yaralı M.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.