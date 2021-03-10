Esenler’de trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Esenler’de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve diğer sürücülerin tepkisi ile karşılaşan kamyonet şoförü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye toplam bin 771 TL ceza kesen ekipler, ehliyetini geçici süre ile iptal etti.Esenler İpekyolu Caddesi’nde önceki günlerde kaydedilen görüntülerde makas atan ve aniden durarak trafiği tehlikeye düşüren kamyonet şoförüne diğer sürücüler tepki göstermiş ve trafikte kavga çıkmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri 06 HBL 54 plakalı kamyonet sürücüsü Deniz A.’yı gözaltına aldı. Sürücüye "makas atmak", "takip mesafesinin korumamak" ve "ani yavaşlamak" maddelerinden toplam bin 771 TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine geçici süreyle el konulan zanlı hakkında adli işlem yapıldı.