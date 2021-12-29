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Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Esenyurt 2268 Sokakta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahsur kalmaların olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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