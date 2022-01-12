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Esenyurt Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı bir anda dumanlar sardı. Üst katlarda mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Esenyurt Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı bir anda dumanlar sardı. Üst katlarda mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı bir anda dumanlar sardı. Üst katlarda mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Esenyurt Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı bir anda dumanlar sardı. Üst katlarda mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kara saplanan araçları kurtarma operasyonu
Kara saplanan araçları kurtarma operasyonu
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