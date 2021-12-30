Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edild.

Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edild.