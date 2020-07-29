Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelen Murat A., yardım alamadığı iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Cebinden çıkardığı bıçakla çevredekileri tehdit eden zanlı, intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ş

Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelen Murat A., yardım alamadığı iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Cebinden çıkardığı bıçakla çevredekileri tehdit eden zanlı, intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Kaymakamlığa müzakereci polisler de yönlendirildi.