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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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