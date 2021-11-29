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Esenyurt Kıraç’ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı.

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Esenyurt Kıraç’ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt Kıraç’ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı.
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Esenyurt Kıraç’ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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