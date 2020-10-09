Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı
Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bölgede kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bölgede kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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