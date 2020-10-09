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Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

ESENYURT SAADETDERE MEVKİİ YAN YOLDA FRENİ PATLAYAN BOYA YÜKLÜ KAMYONET KALDIRIMA ÇARPARAK YAN YATTI.

Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda freni patlayan...
Esenyurt Saadetdere Mevkii yan yolda freni patlayan...
  1. ASAYİŞ

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