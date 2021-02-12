Esenyurt Sanayi sitesinde kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Esenyurt Sanayi sitesinde kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.