Esenyurt ve Eyüpsultan’da evlere giren hırsızlar, kıskıvrak polise yakalandı

Eyüpsultan’da girdiği evden çanta çaldılar aralarında bölüştüler. Esenyurt’ta ise kilitli olan kapıyı açamayınca vazgeçip hızla uzaklaştılar. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheliler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eyüpsultan ve Esenyurt’ta yaşana hırsızlık olayları üzerine inceleme başlattı.
Diğer olay ise, 17 Şubat 2021 tarihinde Esenyurt’ta meydana geldi. Bir apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri gördükleri durum karşısında şok olup olayı polise bildirdiler. Şüpheli şahıs gece saatlerinde apartmandan içeri girerek boş olan bir dairenin kapısını kart yöntemiyle açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraştıktan sonra kapının kilitli olmasından kaynaklı kapıyı açamayınca vazgeçerek apartman içerisinden hızlıca uzaklaştı. Apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatarak kısa süre içerisinde şüphelinin Saim A. ( 20) olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon neticesinde Saim A.’yı 25 Mart Perşembe günü ikamet ettiği adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Suç kayıtları hayrete düşürdüAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin suç kayıtları hayrete düşürdü. Gürkan Ö. (24)’ün hırsızlık, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmak gibi toplam 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ziya S. ( 22)’nin ise, hırsızlık, cinsel taciz, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma suçlarından toplam 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saim A.( 20) ‘nin ise yine benzer suç kayıtlarından 17 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.