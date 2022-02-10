Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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