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Esenyurt’a şehit ateşi düştü

Pençe-Kaplan Operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin Esenyurt’ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Esenyurt’a şehit ateşi düştü

Pençe-Kaplan Operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin Esenyurt’ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Pençe- Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak’ta, Terör örgütü mensupları girilen çatışmada şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci’nin ailesine acı haber ulaştırıldı. Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Gülbahar Sokakta yaşayan ailesine Sağlık görevlilerinin de eşlik ettiği askeri heyet tarafından acı haber verildi. Şehadet haberi verilen aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin evinin bulunduğu sokak Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin, memleketi Samsun’un Havza ilçesinde Salı günü defnedileceği öğrenildi.

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