Esenyur’ta yolcu otobüsünün 5 araca çarpma anı kamerada

Esenyurt’ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyur’ta yolcu otobüsünün 5 araca çarpma anı kamerada
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Esenyurt’ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi’nde dün saat 19.50 sıralarında rampadan aşağı doğru inen otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı durduramayan sürücü, yol kenarında park halinde bulunan 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 1 otomobil ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdur. Şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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