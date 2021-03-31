Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsızı, maske takmadan bindiği taksinin kamerası yakalattı

Esenyurt’ta eve giren hırsızlar çelik kasa içerisindeki 200 bin lirayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Zanlı, maskesiz şekilde bindiği taksinin kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine Esenyurt polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 3 Mart gecesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. Bir eve giren 2 hırsız ev sakinleri uyurken çelik kasada bulunan 200 bin liraya çalarak kaçtı. Sabah durumu fark eden aile polise haber verdi. Olay üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Dedektifleri çalışmalara başladı. Bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen ekipler, zanlının Doğan Araslı Bulvarı üzerinden taksiye bindiğini tespit etti. Taksi sürücüsüne ulaşarak kameralarını inceleyen polis ekipleri, araca maskesiz binen zanlının kimliğini tespit etti. Taksi ile Beyoğlu’nda bir adrese gittiği belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt’ta polis merkezine götürülen Metin K. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Hırsız adım adım güvenlik kamerasında

Hırsızın attığı her adım güvenlik kameraları tarafından da takip edildi. Görüntülerde, Metin K.’nın evden çıkması taksiye binmesi ve taksi içerisindeki görüntüleri de yer aldı. Olayla ilgili 2’nci şüphelinin ise yakalama çalışması devam ediyor.