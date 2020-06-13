Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya iliş
ESENYURT’TA 3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK, PARK ETMEK İÇİN GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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