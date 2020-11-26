Esenyurt’ta 30 katlı bir binanın 12’nci katında yangın paniği

Esenyurt’ta gece saatlerinde bir site içerisinde bulunan 30 katlı bir binanın 12’nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Site sakinlerini sokağa döken yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıktığı bina sakinlerinden İlker Özdeş,
‘’Ekipler herkesi tahliye ederek binayı boşalttılar. Herhangi bir yaralı olup olmadığını görmedim. Bende bu binanın 5’inci katında oturuyorum, hemen dışarı çıktım’’ diye konuştu.Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülürken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.