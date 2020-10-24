Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın ilçenin farklı yerlerinden de görüldü.

Olay, saat saat 21.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın Esenyut’un diğer mahallelerinden de görüldü.