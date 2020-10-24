Olay, saat saat 21.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın Esenyut’un diğer mahallelerinden de görüldü.
Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
ESENYURT’TA 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN, YANGIN İLÇENİN FARKLI YERLERİNDEN DE GÖRÜLDÜ.
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