Esenyurt’ta ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocuklarını ve kendini öldüreceğini söyleyen adam, mahallede korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye müzakereci po

Esenyurt’ta ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocuklarını ve kendini öldüreceğini söyleyen adam, mahallede korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerinin adamı şahsı çabaları sürüyor.

Esenyurt’ta ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocuklarını ve kendini öldüreceğini söyleyen adam, mahallede korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye müzakereci po
Esenyurt’ta ailevi sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Çocuklarını ve kendini öldüreceğini söyleyen adam, mahallede korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerinin adamı şahsı çabaları sürüyor.
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