Esenyurt’ta arabanın çarptığı motor sürücüsü metrelerce sürüklendi

Esenyurt’ta ara sokaktan çıkan araba seyir halindeki motosiklete çaptı. Kazada motosiklet sürücü aracın altında metrelerce sürüklenirken kol ve bacağında yaralar oluştu. Motosiklet sürücüsü ise kaza sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaşanan kaza anlarını gören Burak Alp Aksoy ise, “Kadın sürücü ara sokaktan, motosikletli ise caddeden geliyordu. Motosiklet korna çaldı fakat araç sürücüsü görmeyince motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aracın altında kalan motosiklet ve sürücüsü bir süre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü arkadaşın bacağında ve kolunda yaralar vardı. Sağlık ekipleri geldi ve ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bizde yere düşen motosikleti yerden alarak dükkana kaldırdık” diyerek olayı anlattı.