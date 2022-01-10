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Esenyurt’ta asayiş uygulaması, sürücüler ve araçlar didik didik arandı

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında sürücüler ve araçlar didik didik arandı.

Esenyurt’ta asayiş uygulaması, sürücüler ve araçlar didik didik arandı
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında sürücüler ve araçlar didik didik arandı.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler, ilçenin belirli yerlerine arama noktaları kurarak denetimlerini gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan araçlardaki kişilerin üst aramasından sonra Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılırken, araç içleri de didik didik arandı. Uygulamanın ilerleyen saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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