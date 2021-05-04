Esenyurt’ta bıçaklı kavga kamerada

Esenyurt’ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 Afganistanlı grup arasında çıkan kavgada, bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçaklayıp, 2 metre yükseklikten aşağı fırlattı . Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
6 kişi tutuklandı 5 kişi sınır dışı edildiEsenyurt Asayiş Büro Ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelileri kısa sürede tespit etti. Saldırganları yakalamak için farklı 8 adrese baskın düzenleyen ekipler olaya karışan 11 Afgan’ı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 11 Afganistan uyruklunun, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 Afganistan uyruklu, mahkemeye sevk edildi. 11 kişiden 6’sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, olaya karışan 5 kişi sınır dışı edildi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.