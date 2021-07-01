Esenyurt’ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

Esenyurt’ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.