Esenyurt’ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

banner4243

Esenyurt’ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

Esenyurt’ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.
banner3909
Esenyurt’ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL’den...
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL’den...
  1. EKONOMİ

banner3974

banner3552

banner4323

banner3841