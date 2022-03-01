banner4556

Esenyurt’ta bir taksici yolcusuna tekme, tokat saldırdı

banner4664

Esenyurt’ta aracına binen yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir taksici yolcusuna tekme, tokat saldırdı
banner4581

Esenyurt’ta aracına binen yabancı uyruklu yolcusu ile bilinmeyen bir nedenle tartışan şoför, sokak ortasında yolcusuna tekme, tokat saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

banner4336

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, bir taksici ile aracına binen yabancı uyruklu yolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda büyüyerek sokağa taşan tartışmada taksi şoförü, yolcusuna tekme ve tokatla saldırdı. Bir süre olayı sessizce izleyen çevredeki vatandaşın araya girmesiyle olay son buldu. Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Minik öğrenciler Osmanlı mirası mis meyve sabunu...
Minik öğrenciler Osmanlı mirası mis meyve sabunu...
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666