banner3088

Esenyurt’ta can pazarı kamerada

İSTANBUL ESENYURT’TA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMURUN ARDINDAN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. SU BASAN BODRUM KATTA MAHSUR KALAN BİR KİŞİNİN ELLERİNİ DIŞARI ÇIKARARAK YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ. VATANDAŞLAR İSE MAHSUR KALAN KİŞİNİN NEFES ALABİLMESİ İÇİN ÖNCE SU HORTUMU UZATTI DAHA SONRA KOVALAR İLE SUYU TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI.

Esenyurt’ta can pazarı kamerada

İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

Esenyurt’ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalan vatandaş, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenyurt’ta sel sularına kapılan kadını kurtaran...
Esenyurt’ta sel sularına kapılan kadını kurtaran...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3549

banner3212