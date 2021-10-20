Esenyurt’ta çanta hırsızlığı kameraya yansıdı

Esenyurt’ta bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı. Telefon ve cüzdanın bulunduğu çanta ile olay yerinden uzaklaşan hırsız, çok geçmeden kıskıvrak yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 Ekim Pazar günü Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinin bowling salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alışveriş merkezine gelen Tarek S. isimli hırsız, bowling oynayan G.N.B isimli kadını gözüne kestirdi. Bir süre kadının hareketlerini izleyen yabancı uyruklu hırsız bulduğu ilk fırsatta kadının çantasını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun farkına varan kadın, hemen polis ekiplerine haber verdi. Alışveriş merkezine gelen ekipler, olayla ilgili güvenlik kamera çalışması başlattı. İncelemeler sonucunda tespit edilen şüpheli alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada kıs kıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.