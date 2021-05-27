Esenyurt’ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi

İstanbul Esenyurt’ta, cerrahi maskeli iki hırsız bir restorandan çelik kasa çalıp, imha etmek istediği sırada polis ekiplerinin takibi sayesinde yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 saat içinde yakalandılarOlay sonrası şahısların kimlik tespitini yapan ekipler kaçış güzergahı üzerinde çalışma başlattı. Sokak kameralarında yapılan çalışmalarda şüphelilerin bir hurdacıya gittiğini belirleyen polis ekipleri, yaptıkları operasyonda T.K. ve C.B.’yi üzerilerinde kasadan çıkan kredi kartları ve bin 500 lira ile yakaladı. Daha önce hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen T.K. ve C.B.’nin kasayı bir arazide çekiçle açtığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.