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Esenyurt’ta çocuğu çarpan minibüsçüye meydan dayağı

ESENYURT’TA, SEYİR HALİNDEKİ BİR MİNİBÜS YOLA ANİDEN ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞA ÇARPTI. KAZAYI GÖREN ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İSE MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDI. OLAY İSE BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Esenyurt’ta çocuğu çarpan minibüsçüye meydan dayağı

Esenyurt’ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise minibüs şoförüne saldırdı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı, minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Minibüsün altında kalan Çetin’in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Minibüsçüye meydan dayağı

Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

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