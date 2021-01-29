Esenyurt’ta çocuklarını dilendiren ailelere operasyon

Esenyurt’ta aileleri tarafından zorla dilendirilen 16 çocuk polisin günlerce süren takibi neticesinde devlet tarafından muhafaza altına alındı. Çocuklarına zorla dilendiren ve teşvik eden 5 aile ise gözaltına alındı haklarında soruşturma başlatıldı.
Çocuklar sosyal hizmetlere teslim edildiAilelerin çocuklarını zorla dilendirmesi üzerine haklarındaki soruşturma devam ediyor. Gerekli yasal işlemler sonrasında, ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ gerekçesiyle nöbetçi Cumhuriyet Savcılarının talimatla yaş gruplarına göre çocuklar Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı devlet yurtlarına yerleştirildi.