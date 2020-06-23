Esenyurt’ta bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor. Yaşanan panik kameralara yansıyor.
Esenyurt’ta dehşet anları kamerada
ESENYURT'TA BUGÜN ÖZEL BİR HASTANENİN ÇATISI, CADDEDE BULUNAN ARAÇLARIN ÜZERİNE UÇTU. 6 ARACIN HASAR GÖRDÜĞÜ OLAY GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE SANİYE SANİYE YANSIDI.
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