banner3088

Esenyurt’ta dehşet anları kamerada

ESENYURT'TA BUGÜN ÖZEL BİR HASTANENİN ÇATISI, CADDEDE BULUNAN ARAÇLARIN ÜZERİNE UÇTU. 6 ARACIN HASAR GÖRDÜĞÜ OLAY GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE SANİYE SANİYE YANSIDI.

Esenyurt’ta dehşet anları kamerada

Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine böyle uçtu.

Esenyurt’ta bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü olay güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor. Yaşanan panik kameralara yansıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdı
Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdı
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197