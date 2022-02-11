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Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı

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Esenyurt’ta yaşı 18’den küçük çocuk sürücü bir başka çocuğa çarptıktan sonra polis tarafından araçla kovalandı. Kovalamaca polisin araca çarpıp durdurmasıyla son buldu.

Esenyurt’ta ehliyetsiz çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı
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Esenyurt’ta yaşı 18’den küçük çocuk sürücü bir başka çocuğa çarptıktan sonra polis tarafından araçla kovalandı. Kovalamaca polisin araca çarpıp durdurmasıyla son buldu.

Olay, Esenyurt Örnek Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre ailesinden habersiz aracı kaçıran yaşı 18’den küçük çocuk sokak arasında bir başka çocuğa çarpıp hafif şekilde yaraladı. Kaza sonra polisin çağrıldığını öğrenen çocuk sürücü panik yaparak araçla kaçmaya başladı. Sürücü polisin kovalamacası sonuncu bir başka araca daha çarptı. Polis ekip otosuyla çocuğun kullandığı araca çarparak durdurdu. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü.

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Olaya tanık olan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Ehliyeti olmadığından dolayı çocuk polislerden kaçıyor korkuyor. Polis de peşine düşmüş çocuğa çarpmış başka yerde de. Çocuk daha sonra burada yakalanıyor” dedi.

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