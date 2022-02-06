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Esenyurt’ta elektrik direğinde patlama

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Esenyurt’ta bir elektrik direğinde patlama meydana geldi. Yürekleri ağza getiren patlamaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Esenyurt’ta elektrik direğinde patlama
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Esenyurt’ta bir elektrik direğinde patlama meydana geldi. Yürekleri ağza getiren patlamaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiler göre, bir elektrik direğinde patlamalar meydana geldi. Patlamanın etkisini arttırmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, patlamaya müdahale etti. Öte yandan, direkteki patlama anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, direkteki patlamadan dolayı çevreye kıvılcımların saçıldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

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