Esenyurt’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Esenyurt’ta akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler geldikleri otomobil ile kayıplara karışırken polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel Gürbüz’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Gürbüz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken hayatını kaybeden Gürsel Gürbüz’ün Tokat Erbaa İlçesi’nin Keçeçi Köyü’nde daha önceden muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi.