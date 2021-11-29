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Esenyurt’ta feci kaza

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Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ’ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı.

Esenyurt’ta feci kaza
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Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ’ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı.

Kamyonun üzerinden geçtiği çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 26 Kasım 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki küçük çocuğu İSKİ’ ye ait kamyon ezdi. Çocuğun ezildiğini gören civardaki vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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