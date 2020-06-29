Esenyurt’ta feci kaza: Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Esenyurt’ta araç trafiğine kapalı meydanda motosiklet süren bir kişi, annesinin yanında yürüyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan Esenyurt Meydanı’nda motosiklet süren S.K. isimli kişi, annesi ile yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Ragip’e çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle sürüklendi. Kazanın ardından çocuğun annesi ve çevredekiler yaralanan Ragip’in yardımına koştu. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun kaburgasında kırık tespit edilirken akciğerinin de zarar gördüğü belirlendi. S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.