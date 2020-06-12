Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 752 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. kattaki evinin penceresinde oyun oynayan Mısır uyruklu Mahmud A. dengesini kaybederek yere düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada çocuğun düştüğünü öğrenip aşağı inen anne ise gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Mahmud A.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
Esenyurt’ta feci olay
ESENYURT'TA EVİNİN PENCERESİNDE OYUN OYNAYAN BİR ÇOCUK DENGESİNİ KAYBEDEREK 2. KATTAKİ EVİN PENCERESİNDEN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI. OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRDI.
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