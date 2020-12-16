Esenyurt’ta genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Esenyurt’ta bunalımda olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız oturduğu rezidansta 18’nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin olaydan hemen önce kızla konuşmaya çalışması ve kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasındaGülnur E.’nin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.’nin arabanın üstüne düşmeden önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın yukarıya bakarak bir şeyler söylemesi de yer aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.