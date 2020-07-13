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Esenyurt’ta gençlerin yumruklu kavgası

ESENYURT’TA GENÇLER ARASINDA YAŞANAN KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. 19 YAŞINDAKİ Y.G. KARDEŞİNİ DÖVDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ D.T’YE YUMRUKLA SALDIRDI. YUMRUK DARBESİYLE BAYILAN 16 YAŞINDAKİ D.T AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILIRKEN, SALDIRGAN İSE GÖZALTINA ALINDI.

Esenyurt’ta gençlerin yumruklu kavgası

Esenyurt’ta gençler arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. 19 yaşındaki Y.G. kardeşini dövdüğünü iddia ettiği D.T’ye yumrukla saldırdı. Yumruk darbesiyle bayılan 16 yaşındaki D.T ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Esenyurt İnönü mahallesi 462 sokakta yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki Y.G’nin kardeşi aralarında D.T’nin de bulunduğu kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen Y.G. kardeşini darp eden şahısları buldu. Aralarında yaşanan tartışma sonucunda Y.G tek yumruk ile D.T’yi bayılttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki genci hastaneye kaldırdı. D.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

O yumruk güvenlik kameralarınca kaydedildi

Güvenlik kamerası görüntülerinde Y.G’nin olay yerine gelişi D.T’ye yumruk atışı ve D.T’nin yere düşüşü görünüyor.

Olay sonrası polis saldırgan Y.G.’yi gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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