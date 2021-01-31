Esenyurt’ta gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç, savcılıkça ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Esenyurt’ta gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç, savcılıkça ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Esenyurt’ta gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç, savcılıkça ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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