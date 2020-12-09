Esenyurt’ta günübirlik evde dehşet

Esenyurt’ta bir genç, günübirlik evde tartıştığı ağabeyini ruhsatsız tabancayla ağzından vurarak öldürdü. Olayı inkar eden genç, ikinci sorgulamasında ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, Pazartesi günü saat 23.45 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde günlük olarak kiralanan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmana önce Serkan G. (22) ve sevgilisi I.Y. geldi. Bir süre sonra ise Serkan G.’nin kardeşi Davut G. (16) ve amcaoğulları Metin A. apartmana geldi. 4 kişi bir süre eğlendikten sonra, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Serkan G., kardeşi Davut G.’den gitmesini istedi. Tartışma daha da büyünce Davut G., yanında bulunan tabanca ile abisine bir el ateş etti.

Cinayeti ağabeyin sevgilisinin ifadesi aydınlattı

Komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri Serkan G.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, apartmanda bulunan kişilerin ifadesine başvurdu. Şüpheli Davut G. ağabeyini dışarıdan birisinin vurduğunu belirterek, daha sonra kaçtığını söyledi. Gencin ifadelerinden şüphelenen Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, 3 kişiyi çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamada Serkan G.’nin sevgilisi I.Y. cinayeti tüm noktaları ile itiraf etti. I.Y ifadesinde, ağabey kardeşin önce tartıştığını daha sonra ise Davut G.’nin ağabeyini öldürdüğünü belirtti. Davut G. ise, tekrar yapılan sorgusunda ağabeyini yanlışlıkla vurduğunu belirtti. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Davut G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

“Silah sesinden sonra intihara kalkıştı”

Olayı gören bir komşu ise,” Oğlum silah sesini duyup bize gelip söyledi. Daha sonra bağrışlara bizde balkondan çıktık baktık. Bir kişi elinde silahla intihar edecekti polisler zor ikna etti. Yanlarında bir kız vardı “ben o eve bir daha çıkamam” diyerek ağlıyordu. Sanırım bir kişi o evde vurulduktan sonra hepsi panikle aşağıya indi. Vuran çocuk silahla intihara kalkıştı. Daha sonra polisler alıp götürdüler” diye konuştu.