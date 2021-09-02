Esenyurt’ta hafriyat kamyonu dehşeti

Esenyurt’ta freni boşalan hafriyat kamyonu önce araçlara, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. Hafriyat kamyonu dehşeti kameralara yansırken, kaza sırasında caddede yaya olmaması faciayı önledi.
Görgü şahidi bir vatandaş, "Ben geliyordum kamyonun freni patlamıştı herhalde korna basa basa geliyordu. Kaldırıma çıktı sürterek, oradan da buraya girdi. Karşıdan arabalar geliyordu çarpmamak için palet fabrikasına girdi" ifadelerini kullandı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatıldı.